Kahramankazan'da Mehmet Akif Ersoy Anıldı

(ANKARA)- Kahramankazan'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü kapsamında etkinlik düzenledi. Programda, İstiklal Marşı'nın kabulünün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki yeri ve önemi vurgulandı.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında Kahramankazan'da bir program düzenlendi. 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde gerçekleştirilen programa, Kahramankazan ilçe Kaymakamı Mustafa Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt ile ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda, Mehmet Akif Ersoy saygıyla anılırken, İstiklal Marşı'nın kabulünün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki yeri ve önemi vurgulandı. Etkinlikte, öğrenciler tarafından şiirler okundu.