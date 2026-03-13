Kahramankazan'da Mehmet Akif Ersoy Anıldı - Son Dakika
Kahramankazan'da Mehmet Akif Ersoy Anıldı

13.03.2026 12:15  Güncelleme: 12:41
Kahramankazan’da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü kapsamında etkinlik düzenledi. Programda, İstiklal Marşı’nın kabulünün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki yeri ve önemi vurgulandı.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında Kahramankazan'da bir program düzenlendi. 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde gerçekleştirilen programa, Kahramankazan ilçe Kaymakamı Mustafa Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt ile ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda, Mehmet Akif Ersoy saygıyla anılırken, İstiklal Marşı'nın kabulünün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki yeri ve önemi vurgulandı. Etkinlikte, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Kaynak: ANKA

Mehmet Akif Ersoy, Kahramankazan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
