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Kahramankazan'da Organik Tarım Çalıştayı Düzenlendi

Kahramankazan\'da Organik Tarım Çalıştayı Düzenlendi

Kahramankazan Belediyesi ve Başkent Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleşen Organik Tarım Çalıştayı ve Öğrenci Projeleri Sergisi programında organik tarımın önemi vurgulandı. Programda, iş birliğine dair protokol imzalandı ve önemli isimler katıldı.

20.12.2024 15:11  Güncelleme: 15:35
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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi ve Başkent Üniversitesi ortaklığında Organik Tarım Çalıştayı ve Öğrenci Projeleri Sergisi programı düzenlendi. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Başkent Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal'a teşekkür ederek, "Memleketimiz için her konuda taşın altına elini koyduğu gibi, bugün de gelecekte memleketimizin kurtuluşunu sağlayacak olan organik tarım konusunda da öncülük yaparak, Türkiye'nin ilk vakıf üniversitelerindeki organik tarım bölümünü açtı ve Kahramankazan'da bizleri yalnız bırakmadı" dedi.

Kahramankazan Belediyesi ve Başkent Üniversitesi ortaklığında Organik Tarım Çalıştayı ve Öğrenci Projeleri Sergisi programı düzenlendi. Etkinlik kapsamında Başkent Üniversitesi, Kahramankazan Belediyesi ve Kahramankazan İş Adamları Derneği arasında istihdam odaklı bir iş birliği protokolü imzalandı.

Programa, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Başkent Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeş, Prof. Dr. Füsun Eyidoğan, Prof. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu, Prof. Dr. Kenan Aras, Dr. Hayri Öztürk, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, akademisyenler, çiftçiler, muhtarlar, iş insanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Çalıştay, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı, ardından açılış konuşmaları ile devam etti. Başkan Çırpanoğlu, Prof. Dr. Mehmet Haberal'a organik tarıma olan katkıları için teşekkür etti.

"Türkiye'nin ilk vakıf üniversitelerindeki organik tarım bölümünü açtı"

Başkan Çırpanoğlu, "Prof. Dr. Haberal memleketimiz için her konuda taşın altına elini koyduğu gibi, bugün de gelecekte memleketimizin kurtuluşunu sağlayacak olan organik tarım konusunda da öncülük yaparak, Türkiye'nin ilk vakıf üniversitelerindeki organik tarım bölümünü açtı ve Kahramankazan'da bizleri yalnız bırakmadı. Ben de bir Başkent Üniversitesi'nden tam burslu olarak Hukuk Fakültesi mezunu olmanın gururuyla memleketime, Ankara'ya, Kahramankazan'a hizmet eden bir Türk genci olarak kendisine huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Prof. Dr. Hakan Özkardeş, gerçekleşen iş birliğinin ve çalıştayın önemini vurgularken, Haberal'ın organik tarım konusunda yaptığı katkılara dikkat çekti.

Prof. Dr. Mehmet Haberal ise "Tarlalar betonlaşmasın, Türkiye aç kalmasın" sloganıyla organik tarımın yaygınlaşması için tüm imkanların seferber edileceğini belirtti.

Programın ardından Prof. Dr. Haberal ve Başkan Çırpanoğlu, Belediye Başkanlığı makamında bir araya geldi. Başkan Çırpanoğlu, Haberal'a günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan'da Organik Tarım Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

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