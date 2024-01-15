Kahramankazan\'da şehitler için saygı duruşu yapıldı

Kahramankazan'daki okullarda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda ilçe genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde haftanın ilk günü düzenlenen bayrak töreni sırasında şehitler anıldı.

Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Okul Müdür Yardımcısı Adnan Özcü, şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Bayrağımız yere inmesin, özgürlüğümüzü kaybetmeyelim, bizler konfor içinde okuyalım diye askerlerimiz zor şartlarda şehadet şerbetini içtiler. Evet hava soğuk ama bu soğuğu hissettikçe birkaç gün evvel bu vatan ve milleti için şehit olan 9 askerimizi hatırlıyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı gazilerimize şifalar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.