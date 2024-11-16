Kahramankazan'da Tartışma Kanlı Bitti: Eşini Bıçaklayıp Kalp Krizi Geçiren Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kahramankazan'da Tartışma Kanlı Bitti: Eşini Bıçaklayıp Kalp Krizi Geçiren Kadın Hayatını Kaybetti

Kahramankazan\'da Tartışma Kanlı Bitti: Eşini Bıçaklayıp Kalp Krizi Geçiren Kadın Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde tartıştığı eşi Servet Satılmış Köroğlu'nu bıçakla yaralayan Sultan Köroğlu, ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olayın ardından cenazesi memleketi Sinop'a götürüldü.

16.11.2024 17:11  Güncelleme: 17:15
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ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde tartıştığı eşi Servet Satılmış Köroğlu'nu (68) bıçakla yaraladıktan sonra kalp krizi geçiren Sultan Köroğlu'nun (66) cenazesi, memleketi Sinop'a götürüldü.

Ev kadını Sultan Köroğlu, dün akşam saatlerinde aşçılıktan emekli olan eşi Servet Satılmış Köroğlu ile evde tartıştı. Sultan Köroğlu, tartışma sırasında eşini bıçakla bıçaklayarak evden çıktı. Sesleri duyan komşularının ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Servet Satılmış Köroğlu, Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sultan Köroğlu ise evin yanındaki parkta polis ekipleri tarafından baygın halde bulundu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sultan Köroğlu, hastanede hayatını kaybetti. Sultan Köroğlu'nun cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze toprağa verilmek üzere memleketi Sinop'a götürüldü. Hastanede tedavisi süren Servet Satılmış Köroğlu'nun durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

'DAHA ÖNCE DE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ'

Çiftin komşusu Mustafa Kemal Demirkaya, "Komşumuzun evinden sesler geliyordu. Eşim böyle bir durum olduğunu söyledi. Kadının kalp krizi geçirdiğini ve öldüğünü söylediler. Kendi halinde insanlardı. Bir problemlerini duymamıştık. Ölen kadın daha önce de kalp krizi geçirmiş. Eşim ameliyat olduğunu söylemişti. Kadın eşini bıçaklamış, ardından da kalp krizi geçirmiş. Evden çıkıp gitmiş, müdahale etmişler. Ardından da vefat etmiş. Bıçakladığı eşinin durumu iyiymiş" dedi. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Gizem ÇORLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan'da Tartışma Kanlı Bitti: Eşini Bıçaklayıp Kalp Krizi Geçiren Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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