Kahramankazan'da Uyuşturucu Operasyonu

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki araçta 3 kilo 635 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler çalışma kapsamında, İstanbul'dan Ankara'ya gelen aracı Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 3 kilo 635 gram kokain, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 2 şarjör ele geçirildi.

Ekipler araçta bulunan R.K. ve H.U'yu gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.