Kahramankazan'da Yeni Ulaşım Terminali Projesi Başlatıldı

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçedeki ulaşım sorununu ortadan kaldırmak için hayata geçirilecek terminal alanında incelemelerde bulundu. Başkan Çırpanoğlu, "Kahramankazan'ımızın merkezinde geçmiş yıllarda hizmet veren terminal binasını yeni ve modern bir yapıya kavuşturarak tekrar faaliyete geçireceğiz. Vatandaşlarımız kış aylarının yoğun olarak yaşandığı ilçemizde otobüslerini beklerken çaylarını içecek, yemeklerini yiyebilecekler" dedi.

26 Ekim Cumartesi Aydın Tufan'ın sunduğu Ankara Zirvesi programında Kahramankazan'ın en büyük sorunlarından ulaşım problemine yönelik çalışmalar yürüttüklerinin müjdesini veren Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Özel Halk Otobüsleri için ilçenin merkezine terminal inşa edeceklerini duyurmuştu. Terminalin yapılacağı alanı ziyaret eden Selim Çırpanoğlu, proje detayları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İlçeye vatandaşların kolaylıkla ulaşması için çalışmalara hız kazandırdıklarını belirten Başkan Çırpanoğlu, "Vatandaşlar özellikle sabah saatlerinde Özel Halk Otobüsü seferlerinin ilk durağı olan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Aile Yaşam Merkezi'ne kadar bir yarış içerisine giriyorlar. Aracı olmayan, hasta, yaşlı ve engelli kardeşlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın yaşadıkları bu soruna Allah'ın izni ile çok yakın zamanda ortadan kaldıracağız. Kahramankazan'ımızın merkezinde geçmiş yıllarda hizmet veren terminal binasını yeni ve modern bir yapıya kavuşturarak tekrar faaliyete geçireceğiz. Vatandaşlarımız kış aylarının yoğun olarak yaşandığı ilçemizde otobüslerini beklerken çaylarını içecek, yemeklerini yiyebilecekler. Şimdiden Kahramankazan'ımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Projeye yönelik dolmuşçu ve otobüsçü esnafının yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile birlikte hareket edeceklerini belirten Başkan Çırpanoğlu, ulaşım sorununa yönelik çalışmalarda ilk adımın atıldığını sözlerine ekledi.