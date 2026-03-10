Kahramankazan'da Yusufelililer İftar Sofrasında Buluştu

(ANKARA) – Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan'da Yaşayan Yusufelililer Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programda birlik ve beraberlik mesajı veren Çırpanoğlu, "Bu tür buluşmalar toplumsal birlikteliğimizi güçlendiriyor" dedi.

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki sivil toplum kuruluşları ve hemşehri dernekleri ile ramazan sofralarında bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kahramankazan'da Yaşayan Yusufelililer Derneği'nin düzenlediği iftar yemeği, ilçede yaşayan çok sayıda Yusufelili vatandaşı bir araya getirdi.

"Ramazan kardeşlik duygularını pekiştiriyor"

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programda masaları gezerek vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, dayanışmanın önemine dikkat çekti. Çırpanoğlu, yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayı; paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularının en üst seviyede yaşandığı, kalplerin birbirine yaklaştığı mübarek bir aydır. Yusufelili hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmak, bu bereketi paylaşmak bizler için çok kıymetli. Bu tür organizasyonlar, aramızdaki gönül bağlarını kuvvetlendirerek toplumsal birlikteliğimizi daha da sağlamlaştırıyor."

İftar sofrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan dernek üyeleri ve vatandaşlar, Çırpanoğlu'na katılımlarından dolayı teşekkür etti. Program, yapılan duaların ardından ramazan ayının geleneksel sohbetleriyle sona erdi.