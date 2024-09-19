Kahramankazan'da Gaziler Günü Kutlaması - Son Dakika
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Kahramankazan'da Gaziler Günü Kutlaması

Kahramankazan\'da Gaziler Günü Kutlaması

19 Eylül Gaziler Günü, Kahramankazan’da düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı.

19.09.2024 17:31  Güncelleme: 18:47
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(ANKARA) - 19 Eylül Gaziler Günü, Kahramankazan'da düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı.

Gaziler Günü dolayısıyla Kahramankazan'da yapılan çelenk sunma törenine, İlçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Garnizon Komutan Vekili Hava Savunma Kurmay Yarbay Ertaç Olgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, ilçe protokolü, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu.

Şehitlik ziyareti

Törenin ardından şehit yakınları ve gaziler için Kumpınar Kültür Merkezi'nde kahvaltı programı düzenlendi. Daha sonra şehitlik ziyaret edilerek Kuran okundu, şehit mezarlarına kırmızı karanfil bırakılarak dua edildi.

Gazilere ev ziyareti

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kubat, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti. Gazileri evlerinde de ziyaret eden Kubat, onlarla sohbet ederek her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Başkan Çırpanoğlu ise günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, şunları kaydetti:

"Sakarya Zaferi'nin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 19 Eylül 1921 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı verilmesinin 103'üncü yıl dönümü münasebetiyle her yıl Gaziler Günü olarak kutlanan 19 Eylül'ü bu yıl da büyük bir onurla kutluyoruz. Şanlı tarihimizin her zorluğuna karşı istiklal mücadelesinde canlarını ortaya koyan tüm gazilerimizin Gaziler Günü kutlu olsun. Vatanımız için canlarını siper eden başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimize ve şehitlerimize minnettarız."

Kaynak: ANKA

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