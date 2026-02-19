Kahramankazan Genelinde Alt ve Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Kahramankazan Genelinde Alt ve Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor

19.02.2026 11:43  Güncelleme: 12:47
Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü bakım onarım, alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü bakım onarım, alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Kahramankazan Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde çalışmaları sürdürüyor. Altyapıdan üstyapıya, sosyal donatı alanlarından ibadethanelere kadar geniş bir yelpazede yürütülen hizmetler tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol iyileştirme ve asfalt kırığı serim işlemleri tamamlandı. İmrendi Mahallesi'nde yol iyileştirme ve dolgu malzemesi serim işlemleri de tamamlanırken; ilçe girişi ve merkezinde bordür yenileme ile tabela onarım çalışmaları da gerçekleştirildi.

Orhaniye Mahallesi'nde bulunan Orhaniye Köy Konağı'nda kilit taşı döşeme ile merdiven bakım ve onarım çalışmaları sona erdi. Fatih Mahallesi'nde yol iyileştirme ve dolgu malzemesi serim çalışmaları da tamamlanarak mahalle içi ulaşım daha sağlam ve dayanıklı hale getirildi.

Aydın Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni otobüs durağı ise vatandaşların hizmetine sunuldu. Ayrıca Şehitler Camii'nde minare şerefesi aydınlatma işlemleri tamamlandı. Gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmasıyla cami, gece saatlerinde de estetik bir görünüme kavuştu.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, tüm mahallelerde ihtiyaçlara göre planlanan çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

