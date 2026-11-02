Kahramanmaraş Andırın'da Yelli Burun Yaylası sonbahar renkleriyle havadan görüntülendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş Andırın'da Yelli Burun Yaylası sonbahar renkleriyle havadan görüntülendi

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Kahramanmaraş Andırın\'da Yelli Burun Yaylası sonbahar renkleriyle havadan görüntülendi
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Kahramanmaraş Andırın'daki Yelli Burun Yaylası sonbaharla sarı ve kızıl tonlara büründü. Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta, 1800 rakımda bulunan yayladaki renk geçişleri havadan görüntülenirken yayla doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere görsel şölen sunuyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Yelli Burun Yaylası, sonbaharla birlikte sarı, turuncu, kızıl ve kahverengi tonlarına bürünerek güzel manzaralar oluşturdu.

İlçenin Akifiye Mahallesi sınırlarında, kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta ve 1800 rakımda bulunan yayla, zengin bitki örtüsüyle dikkati çekiyor.

Asırlık çınarların yanı sıra köknar, kayın, sedir, çam ve meşe ağaçlarının bulunduğu yaylada, sonbaharın renkleri doğaya ayrı bir güzellik kattı.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan yayladaki renk geçişleri havadan görüntülendi.

Yaprakların sarı ve kızıl tonlara dönüştüğü, farklı noktalarda çiçeklerin açmaya devam ettiği yayla, sonbaharda doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere görsel şölen sunuyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş Andırın'da Yelli Burun Yaylası sonbahar renkleriyle havadan görüntülendi - Son Dakika
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