Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Güncel

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Fırat Görgel başkanlığında ilk kez toplandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı olağan toplantısı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Görgel başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, gündem maddeleri okundu.

Toplantıda başkanvekilleri, divan katipliği, encümen ve ihtisas komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. Ayrıca Tarihi Kentler Birliği ve Sağlıklı Kentler Birliğine üye seçimleri de gerçekleştirildi.

Görgel, toplantının ardından gazetecilere, nezaket içerisinde katip üyeleri ve ihtisas komisyonlarında görev yapacak üyelerin seçimlerinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Toplantının Kahramanmaraş'a yakışır bir şekilde yapıldığını aktaran Görgel, şunları kaydetti:

"Ben tüm belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten bu duruş, Kahramanmaraş açısından önemli bir duruş. Ben bu sürecin 5 yıl boyunca da artarak devam edeceğini düşünüyorum. Onu görebiliyoruz. İnşallah örnek bir duruşu bir kez daha tüm milletimize göstermiş oluruz. 6 Şubat'tan sonra hepimizin sorumluluğu çok daha farklı. İlçe belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz şu an Kahramanmaraş'ın yeniden imar ve inşa edilmesi noktasında çok önemli bir sorumluluk almış oldu. ve bu sorumluluğu da layıkıyla yerine getireceğimize inanıyorum."