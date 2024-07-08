Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde Usulsüzlük İddialarına Kovuşturma Yapılmayacak - Son Dakika
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde Usulsüzlük İddialarına Kovuşturma Yapılmayacak

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Sayıştay'ın 2021 denetim raporunda tespit ettiği usulsüzlüklerle ilgili yapılan suç duyurusu için kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Eski AK Partili Hayrettin Güngör hakkında soruşturma yapılması için Sayıştay'ın suç duyurusunda bulunabileceği belirtildi.

08.07.2024 12:44  Güncelleme: 13:24
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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Sayıştay'ın 2021 denetim raporunda eski AK Partili Hayrettin Güngör'ün yönetimindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde tespit ettiği "usulsüzlüklere" ilişkin yapılan suç duyurusu için "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi. Başsavcılık, Güngör hakkında soruşturma yapılması için Sayıştay'ın suç duyurusunda bulunabileceğini belirtti.

Sayıştay, AK Partili Kahramanmaraş Belediyesi'nin sahip olduğu taşınmazların envanter kayıtları ile muhasebe kayıtları arasında 2 milyar 15 milyonluk 'fark' tespit etmişti. Belediye, 2 milyarlık hatayı düzelteceğini bildirmişti. Belediyenin SGK'ya 2021 itibariyle 2 milyon 66 bin 907 lira borcu bulunduğu ortaya çıktı ancak muhasebe sisteminde bu borca rastlanmamıştı. Belediye, ilçe belediyeleri ile su ve kanalizasyon idaresi tarafından aktarılması gereken 3 milyon 735 bin liralık tutarın yalnızca 1.5 milyon liralık kısmını tahsil edebilmişti. Raporda, "İdarenin ödemekle yükümlü olduğu bu borcun mali tablolarında izlenmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

Halkçı Hukukçular, dönemin belediye başkanı Hayrettin Güngör hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na 29 Aralık 2022 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştu.

18 ay sonra "Kovuşturmaya yer olmadığına" karar verildi

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Haziran 2024'te Güngör hakkındaki şikayetle ilgili "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi. Hayrettin Güngör hakkında soruşturma yapılması için Sayıştay'ın suç duyurusunda bulunabileceği belirten kararda, şu ifadelere yer verildi:

"İhbarın açıkça genel ve soyut nitelikte olduğu, ayrıca bahsi geçen olaylara ilişkin suç tespit edilmesi halinde Sayıştay'ca ayrı bir rapor ile suç duyurusunda bulunulabileceği anlaşıldığından, atılı suçlar açısından faili meçhul şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi."

Belediye başkanlığından genel sekterliğe…

Hayrettin Güngör, 6 Şubat depremleri sonrasında tepkilerin odağı olmuş ve 31 Mart yerel seçimlerinde de yeniden aday gösterilmemişti. Güngör, yerel seçimlerde CHP'den AK Parti'ye geçen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne genel sekreter olarak atanmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde Usulsüzlük İddialarına Kovuşturma Yapılmayacak - Son Dakika

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