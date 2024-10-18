Kahramanmaraş Deprem Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş Deprem Davası Devam Ediyor

Ebrar Sitesi F Blok'taki depremde 96 ölümle sonuçlanan davanın duruşması 10 Ocak 2025'e ertelendi.

18.10.2024 17:18
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'ta 96 kişinin ölümü, 8 kişinin yaralanmasına ilişkin 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Çetin Kurt ile başka dosyadan tutuklu Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı. Tutuksuz sanık Metin K. ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Firari sanık Mustafa Timurbanga ile tutuksuz sanıklar Ahmet D, Tamer K. ile Berra E. duruşmaya katılmadı.

Tanık olarak dinlenen F Blok sakinlerinden Abdulkerim K, daireyi Tevfik Tepebaşı, Mustafa Timurbanga ve Ahmet D.'den aldığını öne sürdü.

Tutuklu sanık Çetin Kurt, suçsuz olduğunu, binayı Mustafa Timurbanga'nın yaptırdığını iddia etti.

Atilla Öz ise duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti.

Diğer sanıklar ise önceki beyanlarını tekrar ederek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Ocak 2025'e erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Deprem Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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