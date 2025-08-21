Kahramanmaraş Deprem Davası: Tadilat Suçlaması - Son Dakika
Kahramanmaraş Deprem Davası: Tadilat Suçlaması

21.08.2025 18:47
Penta Park Sitesi'nin yıkımıyla ilgili 7 kişi, bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan yargılanacak.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan Penta Park Sitesi 1. ve 3. bloklarda 115 kişinin ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada, sitedeki dükkanlarda tadilat yaptığı öne sürülen 7 kişi hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla dava açıldı.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen ek iddianamedeki bilirkişi raporunda, gerçekleştirilen tadilatların binanın statiğini bozduğu ve "asli kusur" oluşturduğu ifade edildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hazırlanan iddianamede sanıklar için 22 yıl 6 aya kadar hapis, 5 sanık için ise meslekten men cezası talep edildi.

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, Penta Park 3. bloğun altında faaliyet gösteren bir bankanın, belediyeden tadilat başvurusunda bulunduğu ve basit onarım izni alınmasının ardından bodrum iniş merdiveninin yerinin değiştirildiği, galeri boşluğundan asma kata çelik merdiven yapıldığı, döşemede boşluklar açıldığı belirtildi.

Penta Park 1. bloğun altında faaliyet gösteren kafede de asma kattaki döşeme boşluklarının iş yeri ön cephesine kadar genişletildiği, bu eylemin binaya ilave yük getirdiği ve bu tadilatlarla asli kusur atfı yapıldığı bilirkişi raporunda yer aldı.

İddianamede şu değerlendirmeye yer verildi:

"Banka şubesi içerisinde yapılan tadilatlara ilişkin projelerin mimarlar ve şirket yetkilileri E.T, E.T. mimarlar Z. Y. Ö, Y. S. isimli kişiler tarafından hazırlandığı, tadilatın Ç. C. tarafından yapıldığı, kafede yapılan tadilat ile alakalı M. S. ve Ö. A. hakkında tüm dosya kapsamı ile birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin bilirkişi raporunda açıklanan gerekçelerden dolayı tahkikat konusu binanın yıkılmasında ihmal ve kusurlarının bulunduğunun değerlendirildiği, şüphelilerin yüklenmiş oldukları iş, kanunda düzenlenen görevler ve mesleki bilgileri, ülkemizin deprem kuşağında olması hususları da dikkate alındığında şüphelilerin eylemlerinin sonuçlarını öngörmesi gerektiği, şüphelilerin bu durumu öngördükleri halde yukarıda belirtildiği üzere yapıyı ve yapı projesini kanun ve yönetmeliğe uygun yapmadıkları ve denetimlerinde yetersiz ve özensiz davrandıkları yönündeki tespit eylemi şüphelilerin bilinçli taksirle hareket ettiklerini gösterdiği, böylelikle şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak öngörmeleri gereken neticenin gerçekleşmesinden dolayı bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşılmıştır."

Sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 85/2 ve 22/3 maddeleri uyarınca "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 ay hapis cezası talep edilen iddianamede ayrıca, E.T, Z.Y.Ö, E.T, Y.S, ve Ç.C'nin "projelendirme ve yapı tekniğinin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlar sergilemesi" nedeniyle mesleğin icrasından yasaklanmaları da istendi.

Sanıkların yargılanmasına, 5 Eylül 2025'te Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan Penta Park Sitesi 1. ve 3. bloklarda 115 kişinin ölümüne ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada, 13 belediye personeli hakkında da 22 yıl 6 ay kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

18:38
