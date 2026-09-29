Kahramanmaraş Göksun'da kadın kooperatifi yabancı gönüllüleri 9 gün ağırladı - Son Dakika
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Kahramanmaraş Göksun'da kadın kooperatifi yabancı gönüllüleri 9 gün ağırladı

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Kahramanmaraş Göksun\'da kadın kooperatifi yabancı gönüllüleri 9 gün ağırladı
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Adatepe Kadın Kooperatifi, Gönüllü Hizmetler Derneği'nin uluslararası çalışma kampı kapsamında yurt dışından gelen gönüllüleri ağırladı. Gönüllüler Fındık Mahallesi'nde 9 gün boyunca kooperatif üyesi kadınlarla birlikte çalıştı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde faaliyet gösteren Adatepe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, farklı ülkelerden gelen gönüllüleri ağırladı.

Gönüllü Hizmetler Derneğince düzenlenen uluslararası çalışma kampı kapsamında Belçika, Meksika, İngiltere, Rusya ve İspanya'dan gelen gönüllüler, Fındık Mahallesi'nde 9 gün boyunca kooperatif üyesi kadınlarla birlikte çalıştı.

Adatepe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Senem Kibar Gül, 2024 yılında 7 kurucu ortakla kurulan kooperatifin Göksun'un ilk kadın kooperatifi olduğunu, ülke dışından gelen misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kadınların üretime daha fazla katılmasını ve yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasını hedeflediklerini belirten Gül, deprem sonrası kırsalda kadın istihdamını artırmaya ve yerel kalkınmaya katkı sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kooperatifin kapalı bir üretim alanına ihtiyaç duyduğunu dile getiren Gül, kurulması planlanan üretim atölyesiyle kadınlara düzenli çalışma imkanı sağlamayı ve üretim kapasitesini artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Gönüllü Hizmetler Derneği temsilcisi Doğa Maçin de uluslararası çalışma kamplarının farklı ülkelerden insanların bir araya gelerek gönüllülük faaliyetlerinde bulunmasına imkan sağladığını belirtti.

Gönüllüler de Göksun'da kooperatif çalışmalarına katılmanın ve bölge halkıyla bir arada bulunmanın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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