Kahramanmaraş'ın en işlek caddesindeki en eski binalar yıkılıyor

En işlek caddedeki en eski binalar yıkılıyor
Bir kentin hafızası, yıkımlarla bitiyor
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın en işlek caddeleri arasında yer alan Zübeyde Hanım Bulvarındaki eski binaların yıkımına başlandı. Şehrin hafızasını barındıran binaların yıkılması esnaf tarafından hüzünle takip ediliyor.
Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kontrolünde devam ederken, rezerv alan ilan edilen bölgelerde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Kahramanmaraş'ın kalbinin attığı yerlerden biri olan Zübeyde Hanım Bulvarında rezerv alan ilan edilmesinin ardından bölgede bulunan Park, Koru ve Ulus Apartmanı'nım yıkımına başlandı. Sırası ile 1976, 1978, ve 1982 yılında inşa edilen ve şehrin en eski binaları arasında yer alan yapılar, depremlerde az hasar almıştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan ilan edilen alana dahil olan 3 binanın yıkım kararı alınmasının ardından çalışmalara başlanıldı ve şehrin hafızasını taşıyan yapılar gerçekleştirilen kontrollü yıkım ile birlikte yıkılmaya başlandı.
Yıllardır bölgede esnaflık yapan Ümit Orçan, "2016 yılında buraya geldim ben. Trabzon Caddesi, Zübeyde Hanım Bulvarı ve bu yıkımın olduğu yerler Kahramanmaraş'ın en işlek caddesiydiE, kalbiydi. Ama böyle bir şey beklemezdik ama gördüğünüz gibi büsbüyük binaların hepsi yerle bir oldu. Tabi üzülüyorum, çünkü böyle bir şey hiç beklenmezdi. Çünkü burada insan akışı çoktu, trafik yoğunluğu çoktu. Ama şimdi bakıyorsunuz hiç kimse yok" dedi.
Bir diğer çevre esnafı Yahya Kemal Açıkgöz ise, "Hiç aklımızın ucundan bile geçmezdi. En aşağı apartmanda oturuyordum ben gerçi depremden önce taşındım ama bu caddenin böyle olacağı aklımızdan geçmezdi. Bu halde görmek hepimizi derinden yaralıyor" diye konuştu.
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