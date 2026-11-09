Kahramanmaraş Pazarcık'ta tırın çekici ve dorsesinde 5 milyon 400 bin makaron bulundu - Son Dakika
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Kahramanmaraş Pazarcık'ta tırın çekici ve dorsesinde 5 milyon 400 bin makaron bulundu

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Kahramanmaraş Pazarcık\'ta tırın çekici ve dorsesinde 5 milyon 400 bin makaron bulundu
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kaçakçılıkla mücadele çalışması kapsamında ilçe girişinde durdurulan tırın çekici ve dorsesinde 5 milyon 400 bin dolu makaron bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında ilçe girişinde bir tırı durduran ekipler, çekici ve dorsesinde yaptıkları aramada, 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan R.E. ve H.İ.P. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş Pazarcık'ta tırın çekici ve dorsesinde 5 milyon 400 bin makaron bulundu - Son Dakika
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