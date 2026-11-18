Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu saldırganı İsa Aras Mersinli'nin tutuklu babası Uğur Mersinli, oğlunun ölümünden sorumlu olduğunu iddia ettiği Necmettin Bekçi'ye 200 TL'lik tazminat davası açtı. Savcılık, Bekçi hakkında "meşru müdafaa" gerekçesiyle ek kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da, öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli, "olası kastla öldürme" ve "6136 sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından tutuklu bulunduğu cezaevinden avukatı aracılığıyla Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Dilekçede, oğlu İsa Aras Mersinli'nin ölümünden sorumlu tuttuğu Necmettin Bekçi'den, "dava değerini artırma ve ıslah etme hakkı saklı kalmak kaydıyla şimdilik" 200 TL talep etti.

BAŞSAVCILIK: "MEŞRU MÜDAFAA"

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca saldırı olayına ilişkin hazırlanan iddianamede, Necmettin Bekçi'nin saldırgan İsa Aras Mersinli'yi durdurmak amacıyla olay yerinde bulduğu bıçakla bacağından bir kez yaraladığı, Mersinli'nin bu yaralanmaya bağlı dış kanama sonucu hayatını kaybettiğinin otopsi raporuyla tespit edildiği belirtilmişti. Savcılık, olayda "meşru müdafaa şartlarının oluştuğu" gerekçesiyle Bekçi hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.