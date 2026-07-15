KAHRAMANMARAŞ'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.27'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 8,5 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,