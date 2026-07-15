Kahramanmaraş'ta 4.2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Kahramanmaraş\'ta 4.2 Büyüklüğünde Deprem
15.07.2026 06:26
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Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, olumsuz bir durum bildirilmedi.

KAHRAMANMARAŞ'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.27'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 8,5 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Deprem, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 4.2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 4.2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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