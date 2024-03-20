Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.55'te meydana gelen depremin merkez üssünün Dulkadiroğlu ilçesi olduğu belirlendi.
Deprem 5,13 kilometre derinlikte meydana geldi.
Bu arada depremin hissedilmesinin hemen ardından vatandaşlar binaları terk etti. Açık alanlara çıkan vatandaşlar, bir süre sonra hayatlarına devam etti.
Kahramanmaraş Valiliğince, sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımda, depremde herhangi olumsuz durumun meydana gelmediği belirtilerek, "Dulkadiroğlu ilçemizde saat 08.55'te meydana gelen 4.0'lık deprem yüzeye yakınlığı nedeniyle yoğun bir şekilde hissedilmiştir. Ekiplerimiz saha taramasına başladı ve an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.
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