Kahramanmaraş'ta 2025'e kadar 400 bin konut projelendirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 2025'e kadar 400 bin konut projelendirildi

Kahramanmaraş\'ta 2025\'e kadar 400 bin konut projelendirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgede 2025'in sonuna kadar toplam 400 bin konutun projelendirildiğini açıkladı. Alp, rezerv alanlarda yapılan bilgilendirme toplantısında, vatandaşları konteynerde bırakmamak için çalıştıklarını belirtti ve rezerv alanlarda inşaatları Bakanlık olarak kendilerinin yaptığını vurguladı.

21.05.2024 15:29
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgede 2025'in sonuna kadar toplam 400 bin konutun projelendirildiğini söyledi.

Alp, Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında gerçekleştirilen "Rezerv Alanlarda Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, hiçbir vatandaşı konteynerde bırakmamak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Malatya'da Çarşı merkezi, Saray, Yakınca ve Kiltepe mahalleleri gibi yaklaşık 40'a yakın rezerv alanın belirlendiğini dile getiren Alp, şöyle konuştu:

"Resmi olarak ilanlar başladı, rezerv alanların kiminde inşaatlar başladı, kiminde başlamak üzere. Rezerv alan içinde mülkiyeti bulunan vatandaşlara, Bakanlık eliyle TOKİ veya Emlak Konut tarafından konutları inşa edilecek. Orada kimin mülkiyeti varsa konutu olanlara konut, iş yeri olanlara iş yeri verilecek. Boş arsa sahipleri ise arsanın değeri karşılığında konut ya da iş yeri alacak. Arsa sahibi 'inşaatın bitme süresini beklemek istemiyorum' derse il müdürlüğümüze dilekçe vererek, Bakanlığımızdan arsanın bedelini talep edebilir. "

Yerinde dönüşümle rezerv alanın karıştırıldığına işaret eden Alp, "Yerinde dönüşüm Bakanlık eliyle yapılan proje değildir. Vatandaşın müteahhit bulup, anlaştıktan sonra bizden hibe ve kredi desteği alarak evini kendisinin yaptırmasıdır. Rezerv alanlarda inşaatları Bakanlık olarak biz yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

TOKİ'nin 20 yılda 1 milyon 300 bin konut yaptığını hatırlatan Alp, "Yıkımdan sonra 500 bin konut yapılmak üzere bu sene sonuna kadar 200 bin konut projelendirdik. Önümüzdeki senenin sonuna kadar da 200 bin konut olmak üzere toplam 400 bin konut projelendirildi. Hiçbir vatandaşımızı konteynerde bırakmamak üzere var gücümüzle gayret ediyoruz." diye konuştu.

Alp, konuşmasının ardından vatandaşların sorularını cevaplandırdı.

Programa, Gayrimenkul Değerleme AŞ (GEDAŞ) Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Daire Başkanı Mehmet Bedestenci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer ile hak sahipleri katıldı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Kahramanmaraş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 2025'e kadar 400 bin konut projelendirildi - Son Dakika

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