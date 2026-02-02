Kahramanmaraş Valiliği'nden 6 Şubat Anma Programına İlişkin Açıklama

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş Valiliği, Adalet Peşinde Aileleri Platformu'nun 6 Şubat'ın yıl dönümüne planladıkları anma etkinliğine izin verildiğini bildirdi.

Kahramanmaraş Valiliği kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Adalet Peşinde Aileleri Platformu'nun anma etkinliğine izin verildiği aktarıldı. İzin notunda şu ifadelere yer verildi:

"İlgi yazınıza istinaden; Kahramanmaraş Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü'nce, 5 Şubat 2026 tarihini 6 Şubat 2026 tarihine bağlayan gece saat 21.00–04.17 arasında, Azerbaycan Bulvarı üzerinden ilerleyerek Büyükşehir Belediyesi yanı Milli İrade Meydanı'nda sessiz, slogansız yürüyüş ile saygı duruşu, basın açıklaması, mum yakma, dua ve sessiz anma etkinliği düzenlenmesine ilişkin talebiniz değerlendirilmiş olup, söz konusu etkinliğin gerçekleştirilmesine izin verilmiştir. Bilgilerinize rica ederim."

Kahramanmaraş Valiliği'nin 6 Şubat anma programı belli oldu

Öte yandan Valilik, 5 Şubat Perşembe günü saat 10.00'da il genelinde bulunan eğitim kurumlarında 3 dakikalık sessiz bekleyiş gerçekleştirileceğini bildirdi. 5 Şubat günü saat 20.00–00.00 arasında Milli İrade Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacağı duyuruldu.

6 Şubat'ta saat 10.00'da Kapıçam Şehir Mezarlığı ziyareti gerçekleştirileceği; aynı gün farklı saatlerde Abdülhamid Han Camii, KSÜ Merkez Camii, Murat Akkurt Gençlik Merkezi ve İtfaiye Parkı'nda 1001 Hatm-i Şerif Duası ve Mevlid-i Şerif düzenleneceği duyuruldu.