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Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkım oranı yüzde 93'e ulaştı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası il geneli ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri yüzde 93 seviyesine ulaştı.

Kahramanmaraş'ta bir yandan kalıcı konutlar ve deprem evleri hızla yükselirken, diğer yandan da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Enkaz kaldırma işlemlerinin devam ettiği depremin merkez üssünde moloz yığınlarının kaldırılması için Japonya fonundan Kahramanmaraş'a 2.4 milyon dolar destek gelmişti.

Yıkım işlemleri bitişik nizamlarda devam ediliyor. İl genelinde şu ana kadar ağır hasar tespiti yapılan 14 milyon metrekarelik alan belirlenmişti. Mahkemelikler hariç il geneli yıkım oranı ise yüzde 93 olarak tespit edildi.

Depremzede Ökkeş Kanadıkırık, "Kahramanmaraş depremlerden sonra eksiklerimiz var ve ayağa kalkmamız için daha çok yatırımımız var. Spor aktiviteleri yapılması lazım. Park ve bahçelerin yeniden imara girmesi lazım. Esnafların dükkanlarının yapılması ve evlerin tamamlanması gerekir" dedi.