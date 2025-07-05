Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, ahırda çıkan yangında 30 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kırsal Gedemen Mahallesi'nde E.O'ya ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında ahırda bulunan 30 küçükbaş hayvan telef oldu.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Ahır Yangını: 30 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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