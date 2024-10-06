Kahramanmaraş\'ta Baraj Göletine Düşen Otomobildeki Sürücü Hayatını Kaybetti

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Sır Barajı göletine düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Halit Halebi, gece balık avlamak için 46 MA 9162 plakalı otomobil ile İsmailli Mahallesi'ndeki baraj gölü kenarına gitti. Halebi'nin içinde bulunduğu otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle göle düştü.

Halebi'nin eve gelmemesi üzerine yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların çalışmasıyla göletin içindeki otomobilden çıkarılan Halebi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Halebi'nin cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.