Kahramanmaraş'ta Barajda Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Barajda Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu

Kahramanmaraş\'ta Barajda Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dün girdiği barajda kaybolan kişinin cesedi bulundu. Jandarma, AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı-Üstü Arama Kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kayıp kişinin cesedine ulaşıldı.

13.08.2024 09:49
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dün girdiği barajda kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Dün akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Kesik Barajı'na girip kaybolan Osman Kocaman'ın (50) bulunması için başlatılan çalışmalar bugün de sürdü.

Jandarma, AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı-Üstü Arama Kurtarma ekiplerince yürütülen yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından Kocaman'ın cesedine ulaşıldı.

Ekiplerce barajdan çıkarılan Kocaman'ın cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bölgede çalışmaları takip eden Kocaman'ın yakınları üzüntü yaşadı.

Dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla Kesik Barajı'na giden Osman Kocaman'ın suda kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, Andırın, AFAD, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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