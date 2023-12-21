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Kahramanmaraş'ta bir genç, babasını balta ile öldürdü - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta bir genç, babasını balta ile öldürdü

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde H.B. isimli genç, babası Ahmet Bakacak'ı başına balta ile vurarak öldürdü. Genç, polise verdiği ifadede babasının kendisine hakaret ettiğini ve döveceğini söyleyerek cinayeti işlediğini itiraf etti.

Kahramanmaraş\'ta bir genç, babasını balta ile öldürdü
21.12.2023 - 12:14,  Güncelleme: 12:16
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KAHRAMANMARAŞ'TA Andırın ilçesinde H.B. (14), babası Ahmet Bakacak'ı (58), başına balta ile vurarak öldürdü.

Olay, 19 Aralık'ta gece saatlerinde Geben Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Bakacak, evin alt katındaki ahırda ölü olarak bulundu. İncelemede, Bakacak'ın başına aldığı darbe ile hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışma başlatan jandarma, Bakacak'ın evindeki yiyecekler ile bir şırıngada zirai ilaç tespit etti. Bunun üzerine aile fertlerinde yoğunlaşan jandarma, Bakacak'ı oğlu H.B.'nin hareketlerinden şüphelendi. Ekipler, Bakacak ile oğlunun olay saatinde evde yalnız olduğunu belirledi. Jandarma, dün sabah H.B.'yi şüpheli olarak gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf eden H.B., "Babam bana hakaret ve küfür etti. Beni kızgın demir ile dövecekti. Ben de balta ile kafatasına 2 defa vurarak öldürdüm" dedi. H.B. tutuklanırken, olayda kullanılan balta evin 400 metre ilerisindeki çöp konteynerinde bulundu. Bakacak'ın cenazesi ise otopsi sonrası Geben Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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Jandarma, Aralık, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta bir genç, babasını balta ile öldürdü - Son Dakika
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