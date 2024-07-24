Kahramanmaraş\'ta Boğa Saldırısında Hayatını Kaybeden Besici

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KAHRAMANMARAŞ'ta ahırda boğanın saldırısına uğrayan besici Murat Taphasan (55), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Akbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Murat Taphasan, ahıra girerek hayvanları beslemeye başladı. Bu sırada Taphasan, ahırdaki bir boğanın saldırısına uğradı ve aldığı darbelerle yere yığıldı. Uzun süre ahırdan çıkmamasından şüphelenen yakınları, Taphasan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Komşuların yardımıyla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülen Murat Taphasan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.