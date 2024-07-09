Kahramanmaraş'ta deprem davası: Ölenlerin ömrü bittiği için vefat etmişler

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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 44 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi'nin dördüncü duruşması bugün yapıldı. Sanık avukatı, "Ölenler şehittir. Ölenlerin ömrü yetti, onların ömürleri uzatılmaz. Allah böyle buyurmuş. Onların ömrü bittiği için vefat etmişler, enkaz altında kaldıkları için değil. Eceli gelenin eceli ertelenmezmiş" dedi. Duruşma sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuşan Tuba Erdemoğlu, "Biz mahkemeye mi gittik yoksa camide vaaza mı gittik anlamadım. Acılı ailelere, 'Ölenler şehittir' ne demek? Binayı sağlam yapsaydınız sevdiklerimiz ölmeyecekti" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yıkılan Saitbey Sitesi'nde 44 kişi yaşamını yitirmişti. Saitbey Sitesi'nde babası Hasan, annesi Hatice, kardeşi Sudenaz ve dedesi Ökkeş Çayırcı'yı kaybeden Tuba Erdemoğlu ile diğer aileler, duruşmadan önce Kahramanmaraş Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

"Suçlular kimse tepeden tırnağa yargılansın, kimse korunmasın"

Erdemoğlu, şöyle konuştu: "Biz acılı aileler 17 aydır adalet mücadelesi veriyoruz. Hala yasımızı bile yaşamadık. Acımızı bile bertaraf ettik. 17 aydır gerek kurumlarda gerekse nöbetlerde adalet mücadelesi veriyoruz. Biz sadece adalet istiyoruz. Hala Saitbey Sitesi davasında kaçak yapıya göz yuman kamu görevlileriyle ilgili izinler çıkmadı. İzinlerin biran önce çıkmasını, soruşturmalara dahil edilmesini istiyoruz. Biz ailelerimizin mezarına gittiğimizde, 'Sizi katledenler hak ettikleri cezayı aldılar, cezalarını çekiyor' demek istiyoruz. Biz acılı aileler beton yığınları arasından alıp toprağa koyduğumuz ailelerimizin hesabının sorulmasını istiyoruz. Suçlular kimse tepeden tırnağa yargılansın, kimse korunmasın. Umuyoruz ki Saitbey Sitesi davası "olası kast"a dönecek. Çünkü bu dava "taksir"le görülecek bir dava değil. Davamız "olası kastla" görülsün."

"Mal varlığımı korumam lazım, tahliyemi istiyorum"

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Hasan Ç., Yavuz K., Halil Y., tutuksuz sanıklar Melike Y., Halil İbrahim U., Murat K., hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatlar hazır bulundu.

Duruşmada tutuklu sanık müteahhit Hasan Ç., "Ben marketçiyim. İlkokul mezunuyum. Yetkim yoktur. İnşaattan anlamam. İşi, bilenlere teslim ettim. Ben sadece finansörlük yaptım. Maddi-manevi zarardayım. Yüzlerce kişiye istihdam sağlıyorum. Mal varlığımı korumam lazım. Mal varlığımı koruyamazsam telafisi imkansız zararım olacak. Bu çok tehlikelidir. Tahliyemi istiyorum" dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, suçlu olmadıklarını öne sürdü.

"Ölenler şehittir"

Duruşmaya ilk defa katılan bir sanık avukatı, "Ölenler şehittir. Ölenlerin ömrü yetti, onların ömürleri uzatılmaz. Allah böyle buyurmuş. Onların ömrü bittiği için vefat etmişler, enkaz altında kaldıkları için değil. Eceli gelenin eceli ertelenmezmiş" dedi.

Sanık Hasan Ç.'nin avukatı da bilirkişi raporuna "uyduruk" ithamında bulunarak, "Müvvekilim ithama dayalı suçlamalarla tutuklu. Beraatini talep ediyorum" diye konuştu.

Duruşma sırasında acılı aileler sinir krizi geçirdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.

Duruşma sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuşan Tuba Erdemoğlu, "Biz mahkemeye mi gittik yoksa camide vaaza mı gittik anlamadım. Acılı ailelere, 'Ölenler şehittir' ne demek. Binayı sağlam yapsaydınız sevdiklerimiz ölmeyecekti" dedi.

Ne olmuştu?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'taki Saitbey Sitesi'nin yıkılmasıyla, 44 kişi yaşamını yitirmişti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede tutuklu sanıklar Hasan Ç., Yavuz K., Halil Y., tutuksuz sanıklar Melike Y., Halil İbrahim U., Murat K.'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediyor.