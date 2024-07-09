Kahramanmaraş'ta deprem davası: Ölenlerin ömrü bittiği için vefat etmişler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta deprem davası: Ölenlerin ömrü bittiği için vefat etmişler

Geniş Video İzle

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 44 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi’nin dördüncü duruşması bugün yapıldı. Sanık avukatı, "Ölenler şehittir. Ölenlerin ömrü yetti, onların ömürleri uzatılmaz. Allah böyle buyurmuş. Onların ömrü bittiği için vefat etmişler, enkaz altında kaldıkları için değil. Eceli gelenin eceli ertelenmezmiş" dedi. Duruşma sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuşan Tuba Erdemoğlu, "Biz mahkemeye mi gittik yoksa camide vaaza mı gittik anlamadım. Acılı ailelere, 'Ölenler şehittir' ne demek? Binayı sağlam yapsaydınız sevdiklerimiz ölmeyecekti" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.

09.07.2024 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 44 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi'nin dördüncü duruşması bugün yapıldı. Sanık avukatı, "Ölenler şehittir. Ölenlerin ömrü yetti, onların ömürleri uzatılmaz. Allah böyle buyurmuş. Onların ömrü bittiği için vefat etmişler, enkaz altında kaldıkları için değil. Eceli gelenin eceli ertelenmezmiş" dedi. Duruşma sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuşan Tuba Erdemoğlu, "Biz mahkemeye mi gittik yoksa camide vaaza mı gittik anlamadım. Acılı ailelere, 'Ölenler şehittir' ne demek? Binayı sağlam yapsaydınız sevdiklerimiz ölmeyecekti" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yıkılan Saitbey Sitesi'nde 44 kişi yaşamını yitirmişti. Saitbey Sitesi'nde babası Hasan, annesi Hatice, kardeşi Sudenaz ve dedesi Ökkeş Çayırcı'yı kaybeden Tuba Erdemoğlu ile diğer aileler, duruşmadan önce Kahramanmaraş Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

"Suçlular kimse tepeden tırnağa yargılansın, kimse korunmasın"

Erdemoğlu, şöyle konuştu: "Biz acılı aileler 17 aydır adalet mücadelesi veriyoruz. Hala yasımızı bile yaşamadık. Acımızı bile bertaraf ettik. 17 aydır gerek kurumlarda gerekse nöbetlerde adalet mücadelesi veriyoruz. Biz sadece adalet istiyoruz. Hala Saitbey Sitesi davasında kaçak yapıya göz yuman kamu görevlileriyle ilgili izinler çıkmadı. İzinlerin biran önce çıkmasını, soruşturmalara dahil edilmesini istiyoruz. Biz ailelerimizin mezarına gittiğimizde, 'Sizi katledenler hak ettikleri cezayı aldılar, cezalarını çekiyor' demek istiyoruz. Biz acılı aileler beton yığınları arasından alıp toprağa koyduğumuz ailelerimizin hesabının sorulmasını istiyoruz. Suçlular kimse tepeden tırnağa yargılansın, kimse korunmasın. Umuyoruz ki Saitbey Sitesi davası "olası kast"a dönecek. Çünkü bu dava "taksir"le görülecek bir dava değil. Davamız "olası kastla" görülsün."

"Mal varlığımı korumam lazım, tahliyemi istiyorum"

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Hasan Ç., Yavuz K., Halil Y., tutuksuz sanıklar Melike Y., Halil İbrahim U., Murat K., hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatlar hazır bulundu.

Duruşmada tutuklu sanık müteahhit Hasan Ç., "Ben marketçiyim. İlkokul mezunuyum. Yetkim yoktur. İnşaattan anlamam. İşi, bilenlere teslim ettim. Ben sadece finansörlük yaptım. Maddi-manevi zarardayım. Yüzlerce kişiye istihdam sağlıyorum. Mal varlığımı korumam lazım. Mal varlığımı koruyamazsam telafisi imkansız zararım olacak. Bu çok tehlikelidir. Tahliyemi istiyorum" dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, suçlu olmadıklarını öne sürdü.

"Ölenler şehittir"

Duruşmaya ilk defa katılan bir sanık avukatı, "Ölenler şehittir. Ölenlerin ömrü yetti, onların ömürleri uzatılmaz. Allah böyle buyurmuş. Onların ömrü bittiği için vefat etmişler, enkaz altında kaldıkları için değil. Eceli gelenin eceli ertelenmezmiş" dedi.

Sanık Hasan Ç.'nin avukatı da bilirkişi raporuna "uyduruk" ithamında bulunarak, "Müvvekilim ithama dayalı suçlamalarla tutuklu. Beraatini talep ediyorum" diye konuştu.

Duruşma sırasında acılı aileler sinir krizi geçirdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.

Duruşma sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuşan Tuba Erdemoğlu, "Biz mahkemeye mi gittik yoksa camide vaaza mı gittik anlamadım. Acılı ailelere, 'Ölenler şehittir' ne demek. Binayı sağlam yapsaydınız sevdiklerimiz ölmeyecekti" dedi.

Ne olmuştu?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'taki Saitbey Sitesi'nin yıkılmasıyla, 44 kişi yaşamını yitirmişti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede tutuklu sanıklar Hasan Ç., Yavuz K., Halil Y., tutuksuz sanıklar Melike Y., Halil İbrahim U., Murat K.'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediyor.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Deprem, Deprem, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta deprem davası: Ölenlerin ömrü bittiği için vefat etmişler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:41 Diyarbakır’da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü Diyarbakır'da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü
17:37 Direksiyon sınavında parktan kalanlara müjde Ehliyete yeni düzenleme geldi Direksiyon sınavında parktan kalanlara müjde! Ehliyete yeni düzenleme geldi
17:10 “Ya zam ya seçim“ dedi, hükümete asgari ücret için rakam verdi "Ya zam ya seçim" dedi, hükümete asgari ücret için rakam verdi
16:03 Özel’in “Esad-Erdoğan arasında arabulucu olurum“ sözü CHP ve DEM’i karşı karşıya getirdi Özel'in "Esad-Erdoğan arasında arabulucu olurum" sözü CHP ve DEM'i karşı karşıya getirdi
15:20 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
19:27 Yeni sezonda olmayacaklar Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti Yeni sezonda olmayacaklar! Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti
19:01 Gazze’yi işgal eden İsrail askerleri hastaneleri doldurdu Gazze'yi işgal eden İsrail askerleri hastaneleri doldurdu
18:38 Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin
17:39 2’si kardeş 3 kişi gölette serinlemek isterken boğuldu 2'si kardeş 3 kişi gölette serinlemek isterken boğuldu
17:35 Rüşvet operasyonu düzenlenen gümrük çalışanlarının adreslerinden servet çıktı Rüşvet operasyonu düzenlenen gümrük çalışanlarının adreslerinden servet çıktı
17:17 İsteği reddedilince önce eski iş ortaklarına sonra kendine kıydı İsteği reddedilince önce eski iş ortaklarına sonra kendine kıydı
17:15 Ferdi Kadıoğlu Premier Lig’i birbirine kattı Transfer rekoru kıracak Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'i birbirine kattı! Transfer rekoru kıracak
17:14 Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu’nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu'nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı
15:47 Galatasaray mı Beşiktaş mı Süper Kupa’nın ne zaman oynanacağı belli oldu Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 20:55:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta deprem davası: Ölenlerin ömrü bittiği için vefat etmişler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement