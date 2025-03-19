Kahramanmaraş'ta Derepazarı Esnafına Yeni İş Yerleri Teslim Edildi

Kahramanmaraş'ta Derepazarı esnafına yeni iş yerleri teslim edildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören Onikişubat ilçesi Derepazarı mevkiindeki esnafa yeni iş yerleri teslim edildi. Şazibey Mahallesi'nde inşa edilen 230 iş yeri, afetzede esnafa dağıtılarak kepenk açmalarına imkan sağladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezindeki rezerv alan üzerinde hayata geçirilen Derepazarı Esnaf Çarşısı, tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Esnafın tekrar ticari hayata dönüşünü sağlamak amacıyla yapılan çarşı, altyapısıyla bölgeye yeni bir ticaret merkezi kazandırdı. Konteynerlerden oluşan geçici yeni iş yerlerinde esnaf, kepenk açarak iş başı yaptı. Bölgedeki ticaretin canlanması adına önemli bir adım olarak görülen proje sayesinde vatandaşlar da ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yeni bir alışveriş merkezi kazandı.

Yeni iş yerine kavuşan esnaftan Mustafa Say, "Büyükşehir belediyemiz bizlere yeni iş yerlerimizi teslim etti sağ olsunlar. Saat satışı ve tamiratı üzerine faaliyet gösteriyorum, emeği geçenlere teşekkürler" dedi.

Mesaiye başlayan esnaftan Yasin Çiftçi ise, "Bu bölgenin daha iyi olduğunu düşünüyoruz en azından herkes burada ve toplu haldeler. İnşallah hareketlilik bekliyoruz" diye konuştu.