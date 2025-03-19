Kahramanmaraş'ta Derepazarı Esnafına Yeni İş Yerleri Teslim Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta Derepazarı Esnafına Yeni İş Yerleri Teslim Edildi

Geniş Video İzle

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinden etkilenen esnafa teslim edilen yeni iş yerleri, ticari hayata dönüşte önemli bir adım oldu. 230 iş yerinin açılmasıyla birlikte esnaf, yeni bir alışveriş merkezi kazandı.

19.03.2025 09:37  Güncelleme: 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta Derepazarı esnafına yeni iş yerleri teslim edildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören Onikişubat ilçesi Derepazarı mevkiindeki esnafa yeni iş yerleri teslim edildi. Şazibey Mahallesi'nde inşa edilen 230 iş yeri, afetzede esnafa dağıtılarak kepenk açmalarına imkan sağladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezindeki rezerv alan üzerinde hayata geçirilen Derepazarı Esnaf Çarşısı, tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Esnafın tekrar ticari hayata dönüşünü sağlamak amacıyla yapılan çarşı, altyapısıyla bölgeye yeni bir ticaret merkezi kazandırdı. Konteynerlerden oluşan geçici yeni iş yerlerinde esnaf, kepenk açarak iş başı yaptı. Bölgedeki ticaretin canlanması adına önemli bir adım olarak görülen proje sayesinde vatandaşlar da ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yeni bir alışveriş merkezi kazandı.

Yeni iş yerine kavuşan esnaftan Mustafa Say, "Büyükşehir belediyemiz bizlere yeni iş yerlerimizi teslim etti sağ olsunlar. Saat satışı ve tamiratı üzerine faaliyet gösteriyorum, emeği geçenlere teşekkürler" dedi.

Mesaiye başlayan esnaftan Yasin Çiftçi ise, "Bu bölgenin daha iyi olduğunu düşünüyoruz en azından herkes burada ve toplu haldeler. İnşallah hareketlilik bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Derepazarı, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Derepazarı Esnafına Yeni İş Yerleri Teslim Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 10:50:38. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Derepazarı Esnafına Yeni İş Yerleri Teslim Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.