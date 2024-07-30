Kahramanmaraş'ta Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybeden Kişiyle İlgili 3 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Bayram Temel'in (29) Afşin ilçesindeki Çöllolar Kömür Havzası'nda elektrik hattı sökümü sırasında akıma kapılarak yaşamını yitirdiği olaya ilişkin Afşin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G, M.B. ve M.E.B. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Afşin ilçesinde 28 Temmuz'da Çöllolar Kömür Havzası'nda orta gerilim hattı değişimi yapan 29 yaşındaki Bayram Temel elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.
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