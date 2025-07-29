Kahramanmaraş'ta Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Firari Hükümlü Yakalandı

29.07.2025 11:51
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15 yıl hapis cezası bulunan E.D. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta, hakkında "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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