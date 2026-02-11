Kahramanmaraş'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.G'yi (30) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.