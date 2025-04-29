Kahramanmaraş'ta Firari Hükümlüler Yakalandı

Kahramanmaraş'ta, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. ile bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı suçundan 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E'yi operasyonla yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.