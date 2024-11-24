Kahramanmaraş'ta Fırtına ve Tipi Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Fırtına ve Tipi Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kahramanmaraş\'ta Fırtına ve Tipi Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kahramanmaraş'ta etkili fırtına ve kar tipi, çatıları uçurdu, ağaçları devirdi, ulaşımı aksattı.

24.11.2024 23:47
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Kahramanmaraş'ta etkili olan fırtına ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli fırtına etkisini sürdürürken kuzey ilçelerde de tipi etkili oluyor.

Fırtına kent merkezinde birçok evin çatısını uçurdu, elektrik direklerinin ve ağaçların devrilmesine neden oldu.

Onikişubat ilçesinde bir ağacın araç üzerine devrilmesi ağaç kamerasınca kaydedildi.

Akif İnan Mahallesi Erdem Beyazıt Caddesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen çam ağacı, bir otomobilin üzerine düştü ve yolu trafiğe kapattı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlimiz merkezinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Kuvvetli rüzgar sebebiyle oluşabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. Lütfen tehlike arz eden riskli binalara yaklaşmayalım. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 saat görevlerinin başında olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il merkezindeki ağaç ve direk devrilmeleri gibi olumsuzlukları gidermek 7/24 esasına göre çalışıyor.

Ekipler, kar ve tipinin etkili olduğu ilçelerde de 30 ekiple gece mesaisini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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