Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi Tamamlanıyor: Türkiye'nin Sayılı Komplekslerinden Biri Olacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarına bütüncül bir çözüm sunacak Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi projesini hayata geçiriyor. Yamaçtepe Mahallesi'nde 370 milyon TL yatırımla inşa edilen proje, tamamlandığında sadece Kahramanmaraş'ın değil, Türkiye'nin sayılı gençlik ve spor kompleksleri arasında yer alacak. Modern şehircilik anlayışıyla planlanan merkez, klasik spor tesislerinden ayrılarak çok fonksiyonlu bir yaşam alanı olarak tasarlanıyor.

Toplam 8 bin metrekarelik alan üzerine kurulan projede, 4 bin metrekarelik kapalı alanın inşasında önemli aşamalar kaydedildi. Fore kazık uygulaması kapsamında 581 kazık çakılarak güçlü bir temel oluşturuldu. Demir donatı ve betonarme imalatları titizlikle sürdürülüyor, deprem güvenliği ve uzun ömürlü kullanım hedefleniyor. Merkez, fitness ve plates salonları, 4 tiyatro salonu, 2 sinema salonu, zekâ, müzik ve sanat atölyeleri gibi gençlerin gelişimine katkı sunacak alanlar içeriyor.

Projenin 4 bin metrekarelik açık alanı, sosyal yaşamı destekleyecek şekilde tasarlandı. Açık spor sahaları, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarıyla her yaştan vatandaşa hitap edecek. Çim çatı uygulaması gibi yenilikçi unsurlar, enerji verimliliği ve estetik avantajlar sunuyor. Ayrıca, 570 metrekarelik sığınak ile afet ve acil durumlarda binlerce kişiye hizmet verebilecek kapasite sağlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, projenin gençler için modern yaşam alanları oluşturma hedefi doğrultusunda tasarlandığını belirterek, çalışmaların hızla sürdüğünü ve en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Merkez, Kahramanmaraş'ın geleceğine yapılan önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor.