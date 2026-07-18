Kahramanmaraş'ta Güneş Enerji Santrali Açıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Güneş Enerji Santrali Açıldı

Kahramanmaraş\'ta Güneş Enerji Santrali Açıldı
18.07.2026 18:31
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Kahramanmaraş GES, 6 MW kapasite ile hizmete girdi, enerji ihtiyacının %60'ını karşılayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenebilir enerji alanında hayata geçirilen Kahramanmaraş Güneş Enerji Santrali (GES), düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Pazarcık ilçesi Karabıyıklı Mahallesi'nde kurulan santral, Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu'nun finansman desteğiyle 100 bin metrekarelik alanda inşa edildi.

Yaklaşık 200 milyon liralık yatırımla tamamlanan ve 6 megavat kurulu güce sahip tesis, Büyükşehir Belediyesinin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ını karşılayacak.

Açılış töreninde konuşan Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Mohammad Al-Shabo, projenin Kuveyt ile Türkiye arasındaki köklü ilişkilerin ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki işbirliğinin güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi.

Güneş Enerji Santrali'nin temiz ve yenilenebilir enerjiye geçişi desteklediğini belirten Al-Shabo, projenin çevre koruma ve enerji güvenliğine katkı sunacağını ifade etti.

Kuveyt Kalkınma Fonu Orta Asya ve Avrupa Ülkeleri İşleri Operasyon Yönetimi Denetçisi Ahmad Bandar Al-Sabah da tesisin teknik bir yatırımın ötesinde sürdürülebilir kalkınmanın somut bir örneği olduğunu dile getirdi.

Al-Sabah, projenin Türkiye ile Kuveyt arasındaki kalkınma işbirliğini güçlendirdiğini belirterek, katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise kente önemli bir yatırımı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Santralin 100 bin metrekarelik alanda 6 megavat kurulu güçle hizmet vereceğini aktaran Görgel, "Bu yatırım, belediyemizin enerji ihtiyacının yüzde 60'ını karşılamasının yanında, kaynaklarını doğru kullanan ve geleceği bugünden planlayan bir belediyecilik anlayışının da eseridir. Yaklaşık 200 milyon liralık bu yatırımımızın Kahramanmaraş'ımıza uzun yıllar hizmet edecek stratejik bir değer olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla kurdele kesilerek santralin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından protokol üyeleri tesiste incelemelerde bulunarak santralin teknik altyapısı, üretim kapasitesi ve işletme sistemi hakkında bilgi aldı.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Tuba Köksal, İrfan Karatutlu, Vahit Kirişci ve Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu heyeti, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Güneş Enerji Santrali Açıldı - Son Dakika

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