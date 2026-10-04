Kahramanmaraş'ta halı yıkamacıda 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli aranıyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta halı yıkamacıda 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli aranıyor

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Kahramanmaraş\'ta halı yıkamacıda 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli aranıyor
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İddiaya göre Kahramanmaraş'ın Yamaçtepe Mahallesi'ndeki halı yıkamacıda alkol alan Mevlüt Can K., tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla yaraladı. Kaçan şüpheli aranırken, 5 bıçak darbesi alan Mehmet Ali Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta Mevlüt Can K. Birlikte alkol aldığı sırada tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde Yamaçtepe Mahallesi'ndeki bir halı yıkamacı da meydana geldi. İddiaya göre Mevlüt Can K., Hasan Enes Ö. (22) ile Mehmet Ali Y. (23) işyerinde alkol alırken, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine bıçak ve sopayla saldırdı. Bu sırada Mevlüt Can K., Hasan Enes Ö. ile Mehmet Ali Y.'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere götürülen yaralılardan Mehmet Ali Y.'nin aldığı 5 bıçak darbesi nedeniyle durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, olay yerinden kaçan Mevlüt Can K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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