Kahramanmaraş'ta kadın cinayeti

14.04.2026 09:31
M.K., tartıştığı eşi Fatma Kurt'u başından vurarak öldürdü, teslim oldu. Soruşturma sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta M.K. (38), tartıştığı eşi Fatma Kurt'u (32) tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Dönüklü Mahallesi'nde meydana geldi. M.K., henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Fatma Kurt ile evde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., iddiaya göre tabancayla eşini başından vurup, evden kaçtı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Fatma Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından avukatlarıyla birlikte jandarma karakoluna giden cinayet şüphelisi M.K., teslim odu.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Kaynak: DHA

Alarmları kurun Yarın ortalık yanacak Alarmları kurun! Yarın ortalık yanacak
Nejat İşler’den çarpıcı sözler: Bir dekorda yaşıyoruz Nejat İşler’den çarpıcı sözler: Bir dekorda yaşıyoruz
Ünlü şarkıcıyı rehabilitasyon merkezine yatırdılar ’Dibe vurdu’ Ünlü şarkıcıyı rehabilitasyon merkezine yatırdılar! 'Dibe vurdu!'
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Aylar sonra ilk kez Kadir İnanır ayakta görüntülendi Aylar sonra ilk kez! Kadir İnanır ayakta görüntülendi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor Sadece 2 gün kaldı Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek iddia Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Pekin yönetiminden açıklama var
10:50
Mansur Yavaş’a soruşturma izni sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama
10:16
Şanlıufra’da liseye silahlı baskın Çok sayıda yaralı var
Şanlıufra'da liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var
10:14
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
09:31
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
