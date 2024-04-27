Kahramanmaraş'ta Kentsel Tasarım Projesi İnşaatları Hızla Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta Kentsel Tasarım Projesi İnşaatları Hızla Yükseliyor

Kahramanmaraş\'ta Kentsel Tasarım Projesi İnşaatları Hızla Yükseliyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası yapımı devam eden Kentsel Tasarım Projesi çerçevesinde inşaat alanlarında yükseliş sürüyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, projenin ilerleyişini ve tamamlanma sürecini açıkladı.

27.04.2024 18:48  Güncelleme: 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta Kentsel Tasarım Projesi sürüyor, inşaatlar yükseliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası yapımı devam eden Kentsel Tasarım Projesi çerçevesinde inşaat alanlarında yükseliş sürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Kentsel Tasarım Projesi'nde ilk etabın tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Şehir merkezimizde 4 binin üzerinde konut ve iş yerinin inşası hızla sürüyor. Toplam 15 binin üzerinde konut ve iş yeri yapılacak. İnşallah bu projeler etaplar halinde hak sahiplerine teslim edilecek" dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan proje çerçevesinde bir yandan yapımı tamamlanan kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim edilirken bir yandan da şehir merkezindeki Kentsel Tasarım Projesi hızla yükseliyor. TOKİ ve Emlak Konut tarafından; Hayrullah Mahallesi, Hükümet Bulvarı, eski Bahçelievler Kampüsü alanı, Trabzon Caddesi, Müftülük Meydanı ve Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde kaba inşaatı tamamlanan bloklarda son rötuşlar yapılırken bir yandan da yeni blokların temelleri atılıyor. Kentsel Tasarım Projesi kapsamında 4 bine yakın konut ve iş yerinin ihalesi yapılıp inşasına başlanırken, yapımı süren projelerin 1 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Yeni konut, iş yeri ve sosyal donatılarla Kahramanmaraş'ın eski canlılığına kavuşacağını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Yeni Kahramanmaraş'ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalar hızla devam ederken kalıcı konutların yapımında da önemli aşama kat edildi. Şehrimizde tamamlanarak anahtarları teslim edilen toplam konut sayısı 17 bini geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından şehir merkezimizde başlatılan Kentsel Tasarım Projesi hızla devam ediyor. 4 bine yakın konut ve iş yerinin ihalesi yapılıp inşasına başlandı. Bazı blokların yapımında sona gelindi. İnşallah bunlar kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. Proje çerçevesinde şehir merkezimize 10 bin konut ve iş yeri kazandırılması planlanıyordu. Doğukent, Güneşevler ve Güneşli Kocabaş Sitesi'nin de projeye dahil edilmesiyle birlikte bu sayı 15 binin üzerine çıktı. İnşallah Doğukent, Güneşevler ve Güneşli Kocabaş Sitesi TOKİ tarafından yerinde yapılacak. Bu projeler tamamlandığında Kahramanmaraş'ımız çok daha kimlikli ve fonksiyonel hale gelerek eski cazibesini tekrar kazanacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Fırat Görgel, Deprem, Çevre, Belediye, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Kentsel Tasarım Projesi İnşaatları Hızla Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:58 Canlı anlatım Tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor
17:20 İYİ Parti’de tarihi kurultay Seçim 3. tura kaldı İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim 3. tura kaldı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı
17:02 Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşti Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti
14:27 Esnafa KDV denetimi Ekipler tek tek inceledi Esnafa KDV denetimi! Ekipler tek tek inceledi
18:29 İsmail Kartal’dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı İsmail Kartal'dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı?
18:10 İsrail basını haddini aştı Ergin Ataman’a ağır hakaret İsrail basını haddini aştı! Ergin Ataman'a ağır hakaret
16:45 Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti
16:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Şekip Mosturoğlu seçildi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi
15:55 Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı
15:09 İstanbul’da hareketli dakikalar Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret Akaryakıt istasyonuna uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı
14:41 Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 19:15:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Kentsel Tasarım Projesi İnşaatları Hızla Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement