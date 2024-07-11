Kahramanmaraş'ta Köy Evleri Yükseliyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Köy Evleri Yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yapımına başlanan köy evlerinde inşaatlar yükselmeye devam ediyor. Tamamlanıp teslim edilen evlerin yanı sıra yapımı süren tek katlı köy evleri depremzede köylülerin yeni yuvası olacak. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremleri sonrası il geneli deprem konutlarının yanı sıra 30 bin 300 köy evi için çalışmalar başladı. Köy evlerinin kaba inşaatları tamamlanmış olup, ince işçilik ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Depremlerden en fazla etkilenen mahallelerdeki afetzedelerin, 3+1 şeklinde tek katlı olarak projelendirilen köy evlerine kıştan önce yerleşmesi için çalışılıyor. Şuana kadar tamamlanan tek katlı bin 612 köy evi hak sahiplerine teslim edildi.

11.07.2024 20:36
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Kahramanmaraş'ta köy evleri yükseliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yapımına başlanan köy evlerinde inşaatlar yükselmeye devam ediyor. Tamamlanıp teslim edilen evlerin yanı sıra yapımı süren tek katlı köy evleri depremzede köylülerin yeni yuvası olacak.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremleri sonrası il geneli deprem konutlarının yanı sıra 30 bin 300 köy evi için çalışmalar başladı. 6 Şubat tarihli depremlerde fay hattının yoğun olarak geçtiği Dulkadiroğlu ilçesi Doğanlıkarahasan Mahallesi'nde birçok konut yerle bir oldu. TOKİ Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bölgede çok sağlam kayalık zeminlere 3+1 ve 115 metrekareden oluşan 81 adet köy evinin yapımını başlattı. Köy evlerinin kaba inşaatları tamamlanmış olup, ince işçilik ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Depremlerden en fazla etkilenen mahallelerdeki afetzedelerin, 3+1 şeklinde tek katlı olarak projelendirilen köy evlerine kıştan önce yerleşmesi için çalışılıyor. İlçe genelinde yapılan tek katlı köy tipi kalıcı afet konutlarında 3 farklı tip proje uygulanıyor. Köy evlerini yapımından sonra bölgede hayvancılık yapıp ahırları yıkılan vatandaşlara ahır projesi de hayata geçirilecek. Şuana kadar tamamlanan tek katlı bin 612 köy evi hak sahiplerine teslim edildi.

Doğanlıkarahasan Mahalle Muhtarı İsmail Yağbasan, "156 evimiz hasar alıp yıkıldı. Daha sonra köy konutları yapımına başlandı. Kış gelmeden bitirilmesi planlanıyor. Vatandaşlarımızdan bir kısmı buraya yerleşecek, bir kısmı da yerinde dönüşüme başvurmuştu" dedi.

Kaynak: İHA

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