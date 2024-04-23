Kahramanmaraş'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş\'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

23.04.2024 21:08
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muratcan Karaokur idaresindeki 46 AIR 659 plakalı motosiklet, Turgut Özal Bulvarı'nda "U" dönüşü yapmaya çalışan Y.T.P. yönetimdeki 42 A 860 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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