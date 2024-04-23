Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muratcan Karaokur idaresindeki 46 AIR 659 plakalı motosiklet, Turgut Özal Bulvarı'nda "U" dönüşü yapmaya çalışan Y.T.P. yönetimdeki 42 A 860 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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