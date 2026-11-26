Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde üretimi ile ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların ikamet ve araçlarındaki aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile av tüfeği ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.