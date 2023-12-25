 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Nehre Düşen Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta Nehre Düşen Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ın Merkez Onikişubat ilçesinde, oyun oynarken Ceyhan Nehri'ne düşen Suriye uyruklu çocuğun bulunması için AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Kahramanmaraş\'ta Nehre Düşen Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor
25.12.2023 - 10:07,  Güncelleme: 10:09
Abone Ol

Kahramanmaraş'ta, oyun oynarken nehre düşerek kaybolduğu belirtilen yabancı uyruklu çocuğun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Kılavuzlu mesire alanı bölgesinde dün Ceyhan Nehri'ne düştüğü belirtilen Suriye uyruklu çocuğu arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

AFAD ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin bölgedeki taramaları sürüyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Kılavuzlu mesire alanı bölgesindeki Galatasaray Konteyner Kentte yaşayan Suriye uyruklu 3 çocuk dün Ceyhan Nehri'ne düşmüş, bölgedeki vatandaşlar tarafından çocuklardan 2'si kurtarılırken 14 yaşlarında olan diğer çocuğun gözden kaybolduğu belirtilmişti.

Bölgede AFAD ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, AFAD, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Nehre Düşen Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika


10:30
Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz
10:22
Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek
10:19
Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi
10:10
Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti
09:55
12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü
09:53
Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü
09:51
Peru'da 'Noel Baba' kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti Peru'da "Noel Baba" kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti
09:49
Kamuya 1.360 personel alınacak Kamuya 1.360 personel alınacak

Son Dakika
10:30 Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz
10:22 Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek
10:19 Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi
10:10 Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti
09:55 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü
09:53 Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü
09:51 Peru'da "Noel Baba" kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti
09:49 Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve TÜBİTAK'ta İstihdam İlanları
09:35 Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 309 işletmeye 24 milyon TL ceza uyguladı
09:33 Atilla Taş'ın tutuklanmasında yeni gelişme! Kararı duyunca baygınlık geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 10:51:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Nehre Düşen Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement