Kahramanmaraş'ta Okul Katliamı

Kahramanmaraş'ta bir okulda 1'i öğretmen 4 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaraladıktan sonra yaşamına son veren İsa Aras Mersinli'nin (16) cenazesi, okuldan zırhlı polis aracıyla çıkarıldı. Bu sırada okul önünde bekleyen kalabalık aracı durdurmaya çalıştı. Polis aracı, kalabalığın arasından güçlükle bölgeden uzaklaştı.
Haber: Ömer KOÇKAHRAMANMARAŞ,
