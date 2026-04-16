Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısı: 9 Ölü

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ta 1'i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından hayatını kaybedenlerin naaşları Türk bayraklarına sarılı tabutlarla ailelerine teslim edildi. Hastane morgu önünde fenalık geçiren ailelere sağlık ekipleri müdahale ederken, saldırının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu'nun girişine hayatını kaybedenlerin anısına kırmızı güller bırakıldı. Bakanların da katılım sağlayacağı cenaze namazlarının ardından cenazeler Şeyhadil, Tekir, Afşin Asri, Haruniye ve Karacasu Kırım mezarlıklarında toprağa verilerek son yolculuklarına uğurlanacak.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğrencilerden İsa Aras Mersinli tarafından düzenlenen ve 1 öğretmen ile 8 öğrencinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerin tedavileri Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına okul bahçesine ve giriş merdivenlerine kırmızı güller konuldu.

Hayatını kaybeden öğrencilerin velileri cenazelerini teslim almak için dün geceden bu yana Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunun önünde göz yaşları içinde bekleyişini sürdürdü. Cenazelerini teslim alırken fenalık geçiren aileler ve yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Kimi aile fertleri tekerlikli sandalyede veya yakınlarının kollarında morgun önünden ayrıldı.

Saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin hastaneden çıkarılışı sırasında duygusal anlar yaşanırken, Kara'nın yakınları da fenalık geçirdi. Gözyaşları arasında cenaze aracına konulan öğretmenin naaşı, defin işlemleri için nakledildi. Öğrencilerin cenazelerini taşıyan araçlara Türk bayrağı asılırken yine tabutlar da Türk bayrağına sarılı şekilde yakınlarına teslim edildi.

Cenaze törenlerine bakanların da katılması bekleniyor

Saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Kara, Tekir Mahalle Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Tekir Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılması da bekleniyor.

Öğrencilerden Belinay Nur Boyraz, Bayram Nabi Şişik, Kerem Erdem Güngör ve Zeynep Kılıç için Abdulhamithan Camisi'nde öğle namazını müteakip tören düzenlenecek ve naaşlar Şeyhadil Mezarlığı'nda oprağa verilecek. Bu cenaze törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katılacağı bildirildi.

Öğrenci Furkan Sancak Balal'ın cenazesi Afşin Asri Mezarlığı'nda, Adnan Göktürk Yeşil'in cenazesi ise Haruniye Merkez Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip defnedilecek.

Şuranur Sevgi Kazıcı'nın naaşı Duraklı Atolu Camisi'nden kaldırılarak Şeyhadil Mezarlığı'na uğurlanacak. Kazıcı'nın cenaze törenine Adalet Bakanı Akın Gürlek'in katılması bekleniyor.

Yusuf Tarık Gül ise Kırım Mikdatbin Esvet Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karacasu Kırım Mezarlığı'na defnedilecek.