Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısı: 9 Ölü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta okuldaki saldırıda 9 kişiden 6'sının, 5/E sınıfında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olay günü hasta olduğu için okula gidemediğini belirten 5/E sınıfı öğrencisi Çiçek Gürbüz, "Bayram Nabi Şişik, Adnan Göktürk Yeşil, Zeynep Kılıç, Furkan Sancak Balal, Yusuf Tarık Gül benim sınıfımdaydı ve 2 arkadaşım daha yoğun bakımda. Ayla hocam da arkadaşlarımın üstüne kapandı, canını feda etti" dedi.

Olay, 15 Nisan'da merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi. Eğitim gördüğü okula giden İsa Aras Mersinli, sırt çantasında getirdiği tabancaları çıkarıp koridorda karşısına çıkan kişilere, ardından da 2 sınıfa girip rastgele ateş açtı. Öğretmenler, öğrencilerini güvenli şekilde okuldan tahliye etmeye çalıştı. Bazı öğrenciler ise sınıflarının camlarından atladı. Okul yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kontrolünde okul tamamen tahliye edildi.

Olayda matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Boyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Güngör, Adnan Göktürk Yeşil ve Yusuf Tarık Gül hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Olay yerine 5 tabancayla gelip 7 şarjör değiştiren İsa Aras Mersinli'nin de arbede sırasında öldüğü belirlendi.

İsa Aras Mersinli'nin cenazesi zırhlı araçla okuldan çıkarıldı. Soruşturma kapsamında İsa Aras Mersinli'nin polis başmüfettişi babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklandı.

'AYLA HOCAM ARKADAŞLARIMIN ÜSTÜNE KAPANIP CANINI FEDA ETTİ'

Bu arada saldırıda hayatını kaybeden 9 kişiden 6'sının 5/E sınıfında olduğu ortaya çıktı. Olay günü hasta olduğu için okula gidemediğini belirten 5/E sınıfı öğrencisi Çiçek Gürbüz, o gün ilk derslerinin matematik olduğunu söyledi. 5 sınıf arkadaşının yaşamını yitirdiğini, yaralılardan Mustafa A. ile Almina A.'nın da sınıf arkadaşı olduğunu belirten Çiçek Gürbüz, şunları söyledi:

"Hasta olduğum için o gün okula gidemedim. Aynı sınıftaydım arkadaşlarımla. Önce zaten bizim sınıfı basmış. Öğretmenim onları korumaya çalışırken vefat etti. 2 arkadaşım yoğun bakımda. Bayram Nabi Şişik, Adnan Göktürk Yeşil, Zeynep Kılıç, Furkan Sancak Balal, Yusuf Tarık Gül. Bu arkadaşlarım benim sınıfımdaydı ve 2 arkadaşım daha yoğun bakımda. Birisi en yakın arkadaşımdı belinden kurşun yemiş, bir tane arkadaşımın beyninde iki tane kurşun varmış. Allah'ım bunların ailelerine yardım etsin. Ayla hocam arkadaşlarımı korumak istedi, arkadaşlarımın üstüne kapanıp canını feda etti. Onların da ailesine sabır diliyorum."

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz’de gerginlik zirvede İran gemisi ABD ablukasını deldi Hürmüz'de gerginlik zirvede! İran gemisi ABD ablukasını deldi
El Salvador’da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı El Salvador'da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
Türkiye’nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
Fatih Acer: Bankasürans’ta yeni bir büyüme dönemi başlıyor Fatih Acer: Bankasürans’ta yeni bir büyüme dönemi başlıyor

11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
10:58
Savaş nedeniyle prezervatif fiyatlarının yüzde 30 artması bekleniyor
Savaş nedeniyle prezervatif fiyatlarının yüzde 30 artması bekleniyor
10:44
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı Dehşet anları kamerada
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı! Dehşet anları kamerada
10:42
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım Tepki gelince kaldırdı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı
10:22
Milyonerin oğlunun acı sonu Cesedi parçalanmış halde bulundu
Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu
10:03
Öcalan’dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir
Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 11:18:27. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.