Kahramanmaraş'ta okul saldırısı davasında anne Peyman Pınar Mersinli yeniden tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta okul saldırısı davasında anne Peyman Pınar Mersinli yeniden tutuklandı

Kahramanmaraş\'ta okul saldırısı davasında anne Peyman Pınar Mersinli yeniden tutuklandı
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Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, okul saldırısı davasında tahliye edilen anne Peyman Pınar Mersinli hakkında, başsavcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı verdi. Anne, 10 kişinin ölümü ve 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıda 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan yargılanıyor.

Kahramanmaraş'ta 1 öğretmen ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin yaralandığı okul saldırısına ilişkin davada, tahliye edilen saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.

Davanın Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasında, ölen saldırganın babası sanık Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına, annesi sanık Peyman Pınar Mersinli'nin ise tahliyesine karar verilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, annenin tahliyesine mevcut delil durumu dikkate alınarak itiraz edildi.

İtirazı bir üst mahkeme sıfatıyla değerlendiren Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Peyman Pınar Mersinli hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

İddianameden

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 43 sayfalık iddianamede, tutuklu sanık Uğur Mersinli'nin 10 kişiye yönelik "olası kastla öldürme", 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde "olası kastla yaralama" ile "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından, tutuklu sanık Peyman Pınar Mersinli'nin ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması isteniyor.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulunda 15 Nisan'da öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta okul saldırısı davasında anne Peyman Pınar Mersinli yeniden tutuklandı - Son Dakika

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