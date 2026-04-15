Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısı: Ebeveynler Gözaltına Alındı

Kahramanmaraş'ta okula yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası gözaltına alındı.
Onikişubat ilçesindeki saldırının ardından Başsavcılıkça olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ve ardından annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alındı.
